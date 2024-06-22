伊朗官方通讯社（IRNA）报道：据巴勒斯坦囚犯协会和被拘留者委员会报道，自去年10月以色列针对加沙的战争开始以来，已有54名巴勒斯坦人在以色列监狱中被杀害。联合国驻巴勒斯坦人权办事处也表示，几个月来，它收到了大量关于犹太复国主义政权大规模逮捕、虐待囚犯和灭绝巴勒斯坦人的报告。
在以色列的9,500名巴勒斯坦政治犯中，有3,500多名巴勒斯坦人未经任何指控被关押在监狱中。加沙战争爆发前，数千名巴勒斯坦人被关押在以色列监狱中，此后还有许多人被逮捕或再次被捕。
伊通社（IRNA）德黑兰6月22日报道：半岛电视台今天在采访一些关塔那摩和阿布格莱布监狱的前囚犯时写道，犹太复国主义政权对巴勒斯坦囚犯使用了类似美国对关塔那摩囚犯相同的酷刑。
伊朗官方通讯社（IRNA）报道：据巴勒斯坦囚犯协会和被拘留者委员会报道，自去年10月以色列针对加沙的战争开始以来，已有54名巴勒斯坦人在以色列监狱中被杀害。联合国驻巴勒斯坦人权办事处也表示，几个月来，它收到了大量关于犹太复国主义政权大规模逮捕、虐待囚犯和灭绝巴勒斯坦人的报告。
在以色列的9,500名巴勒斯坦政治犯中，有3,500多名巴勒斯坦人未经任何指控被关押在监狱中。加沙战争爆发前，数千名巴勒斯坦人被关押在以色列监狱中，此后还有许多人被逮捕或再次被捕。
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