阿米尔查赫马克广场：亚兹德最著名的历史建筑

这个广场最吸引人的地方是它的三层建筑，比其他景观更能吸引游客的注意。

阿米尔查赫马克广场或阿米尔查克马克广场被认为是亚兹德最著名的观光景点之一，已被列入伊朗国家古迹名录，由集市、哀悼地、清真寺和水窖等不同部分组成。

该建筑群的其他景观包括广场北侧的沙邦（Shaban）商队旅馆、阿米尔查赫马克哀悼地西侧的传统浴室和商队旅馆。在哀悼地（泰齐亚）前面有一个大型池塘，里面有喷泉和几尊雕像，为了体现出水和灌溉文化的作用和重要性。

这个广场被亚兹德人称为米尔查赫马克，当举办各种活动和聚会时，是该城市的主要广场之一。

这个广场在举办宗教活动时是最受欢迎的场地之一，吸引着众多游客。每年穆哈拉姆月（伊历一月）的纳赫尔贾达尼仪式（这是部分地区的什叶派穆斯林在阿舒拉日这一天举行的仪式，象征性地埋葬伊玛目侯赛因的遗体，以表示哀悼），都会举行盛大的纪念仪式。

阿米尔查赫马克广场的历史

阿米尔查赫马克广场是伊斯兰历第九世纪帖木儿时代的遗迹，由帖木儿将军之一阿米尔·贾拉勒丁·查赫马克建造。

清真寺前的广场和主要集市在伊历13世纪初被改建为胡塞尼亚 (Hosseinieh)。虽然当时并没有大范围使用胡塞尼亚；而这种空间的建造从萨法维时期开始在伊朗流行。在阿巴斯·萨法维国王时期，这个广场经历了改造和整修，例如在商队旅馆边建造了一个广场。在费特 阿里·沙阿·卡扎尔统治期间，一位名叫哈吉·侯赛因·阿塔尔的人也开始了对清真寺部分区域的修复和庭院的扩建工程。

埃米尔·贾拉鲁丁·查赫马克·沙米是帖木儿·沙鲁赫的领袖和将军之一，于伊历811年被任命为亚兹德政府成员。在沙鲁克王国的帮助下，他为亚兹德市的发展贡献了宝贵的意见和措施，他的妻子法图麦·哈图也一直在这条道路上陪伴着他。