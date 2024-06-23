6个月内55万名犹太复国主义者离开巴勒斯坦被占领土

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：《以色列时报》宣布，“阿克萨洪水行动”爆发后，以色列从巴勒斯坦被占领土的逆向移民有所增加。
据该犹太复国主义媒体报道，仅在加沙战争的前6个月里，已有55万名犹太复国主义者离开巴勒斯坦被占领土前往其他国家。
犹太复国主义政权的旅游局今天宣布，由于担心黎巴嫩真主党和犹太复国主义政权之间的战争扩大，数千名犹太复国主义者准备离开巴勒斯坦被占领土。
据这些办事处的公告，目前前往巴勒斯坦被占领土境外旅行的所有名额均已满员，无法再登记新人。
伊通社（IRNA）德黑兰6月23日报道：犹太复国主义政权媒体周日宣布，“阿克萨洪水行动”爆发后，以色列从巴勒斯坦被占领土的逆向移民有所增加，由于定居者担心与黎巴嫩真主党的战争扩大，前往巴勒斯坦被占领土境外旅行的航班和旅行计划均已没有空余名额。
伊朗官方通讯社（IRNA）报道：《以色列时报》宣布，“阿克萨洪水行动”爆发后，以色列从巴勒斯坦被占领土的逆向移民有所增加。
据该犹太复国主义媒体报道，仅在加沙战争的前6个月里，已有55万名犹太复国主义者离开巴勒斯坦被占领土前往其他国家。
犹太复国主义政权的旅游局今天宣布，由于担心黎巴嫩真主党和犹太复国主义政权之间的战争扩大，数千名犹太复国主义者准备离开巴勒斯坦被占领土。
据这些办事处的公告，目前前往巴勒斯坦被占领土境外旅行的所有名额均已满员，无法再登记新人。
Your Comment