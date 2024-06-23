6个月内55万名犹太复国主义者离开巴勒斯坦被占领土

伊通社（IRNA）德黑兰6月23日报道: 阿米尔查赫马克广场是亚兹德最著名的旅游景点之一，被认为是该国的历史广场之一，并在这座城市的古老背景下像宝石一样闪闪发光。这个广场包含了从市场到哀悼地（泰齐亚）和清真寺等许多景点，被认为是旅游的绝佳选择；尤其是在夜晚，将在游客面前呈现出非常美丽的景观。