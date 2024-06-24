也门武装部队证实对两艘驶往巴勒斯坦被占领土的船只发动袭击

据伊通社（IRNA）援引也门 Al-Masirah 电视台报道，叶海亚·萨里准将表示，我方海军部队在红海对“

Transworld Navigator”号进行了第二次打击行动，使用无人水面艇，直接命中该船。

也门军队的声明指出，我方武装部队的导弹部队在印度洋对“STOLT SEQUOIA”号进行了巡航导弹打击行动，且行动已成功达成目标。

他补充道，由于上述公司违反进入被占领巴勒斯坦港口的禁令，这两艘船成为打击目标。

也门部队的声明中还指出，为报复美国-英国对我国的侵略行动，也门武装部队的行动导致美国航空母舰艾森豪威尔号被迫离开并撤出红海，这正是我方武装部队近期对其在红海的针对性打击行动。

也门武装部队再次警告所有通过海上运输继续与以色列进行业务往来的公司，他们的船只会在武装部队行动区域内成为直接目标。

也门武装部队赞赏停止向被占领巴勒斯坦港口进行海运作业并积极回应前述声明的公司。

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：过去几个月，也门部队为支持加沙地带巴勒斯坦民族的抵抗运动，在红海、印度洋和曼德海峡袭击了犹太复国主义政权的数艘货船或为该政权运送货物并驶往巴勒斯坦被占领土港口的其他国家的船只。

也门武装部队承诺，在犹太复国主义政权不停止对加沙地带的袭击和屠杀该地区人民之前，他们将继续攻击该政权的船只或前往巴勒斯坦被占领土其他国家的船只以及支持红海犹太复国主义政权联军的船只。