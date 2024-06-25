12小时内超过36名巴勒斯坦人殉难 15人是巴勒斯坦抵抗运动政治局领导人哈尼亚的亲属

据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道，在多起残酷罪行中，犹太复国主义政权轰炸了加沙不同地区的两栋房屋和一个难民营。

这些袭击中，造成超过36名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。

新闻来源报道称，以色列占领军对位于加沙城西部沙提难民营的一处房屋发动空袭，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的多名亲属在袭击中死亡，目前死亡人数已达15人，其中包括哈尼亚的一名姐妹。

自犹太复国主义政权开始袭击加沙以来，伊斯梅尔·哈尼亚的数十名孩子、孙子和亲属在这些袭击中丧生。

以色列占领军还轰炸了加沙市中心的一所学校，造成 12 人死亡，其中大部分是妇女和儿童。该学校被用作流离失所者的避难所。

今天上午，犹太复国主义军队在加沙城西部巴尔米拉路口附近袭击了一群巴勒斯坦公民，据初步统计，此次袭击造成 4人死亡、多人受伤。

伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权入侵加沙地带已经七个多月了，该政权不仅没有实现其任何目标，反而日益陷入内外危机。

在此期间，犹太复国主义政权除了屠杀、破坏、战争罪行、违反国际法、轰炸救援组织以及在该地区制造饥荒之外，没有取得任何成果。