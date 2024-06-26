加沙平均每天有10名儿童失去一条或两条腿

据伊通社（IRNA）周三援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，在瑞士日内瓦举行的新闻发布会上，拉扎里尼补充道：这还没算上那些被截去胳膊或手的孩子，因在冲突中受伤而截肢的加沙儿童人数根本无法统计。

他表示：这一统计数据是根据联合国儿童基金会（UNICEF）发布的数字得出的。

近东救济工程处主任专员补充道，每天有10名加沙儿童失去一条或两条腿，这意味着在以色列对加沙居民进行了260多天的残酷战争后，大约有2000名巴勒斯坦儿童失去了一条或两条腿。

他表示，“我们获悉，加沙的截肢手术通常是在非常恶劣的条件下进行的，有时甚至没有任何麻醉”，并补充道：“这种灾难性的情况在儿童截肢手术中也存在。”

拉扎里尼还援引了联合国儿童基金会和其他国际组织的一系列触目惊心的统计数据：新一轮巴以大规模冲突爆发以来，加沙地带已有14,000名儿童死亡，4 000名儿童或因被埋在废墟下而失踪，17,000名儿童因无人陪伴、与家人失散而下落不明。

伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权入侵加沙地带已经七个多月了，该政权不仅没有实现其任何目标，反而日益陷入内外危机。

在此期间，犹太复国主义政权除了屠杀、破坏、战争罪行、违反国际法、轰炸救援组织以及在该地区制造饥荒之外，没有取得任何成果。