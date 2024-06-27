中国再次要求犹太复国主义政权停止对加沙的军事行动

据伊通社（IRNA）援引《环球时报》报道，中国常驻联合国代表傅聪25日在安理会巴勒斯坦问题公开会上表示，中方呼吁所有各方保持克制，避免采取加剧紧张局势的行动，不要把整个中东地区拖入一场更大的浩劫。

他表示，中方敦促以色列听取国际社会的压倒性呼声，立即停止推进在加沙的军事行动，立即停止对加沙民众的集体惩罚。

傅聪表示，当前，加沙的人道局势十分严峻。以色列开展的军事行动对人道工作者造成严重威胁，却暗示甚至指责人道机构不作为，这是不可接受的。根据国际人道法，以色列有义务保护人道机构和人道工作者安全，有义务保障充足的人道物资快速进入加沙，并安全、有序地送到所有有需要的民众手中。

傅聪补充道，在约旦河西岸，以色列强力部门针对巴勒斯坦人的搜查、抓捕、袭击每天都在发生。中方要求以色列切实遏制针对巴勒斯坦平民的暴力，停止破坏巴勒斯坦民族权力机构的治理基础，包括尽快返还被扣的代征税款。中方重申，定居点活动违反国际法和安理会第2334号决议，侵蚀“两国方案”前景，以色列应该立即停止一切定居点活动。

伊朗官方通讯社（IRNA）：此前，中国当局曾呼吁犹太复国主义政权停止对加沙地带的战争。中方还支持建立一个以1967年边界为基础、以圣城为首都的独立巴勒斯坦国，并坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。

犹太复国主义政权入侵加沙地带已经七个多月了，该政权不仅没有实现其任何目标，反而日益陷入内外危机。

在此期间，犹太复国主义政权除了屠杀、破坏、战争罪行、违反国际法、轰炸救援组织以及在该地区制造饥荒之外，没有取得任何成果。