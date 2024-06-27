2024年6月27日 11:45
Journalist ID: 5617
News ID: 85521596
T T
0 Persons

中国再次要求犹太复国主义政权停止对加沙的军事行动

2024年6月27日 11:45
News ID: 85521596
中国再次要求犹太复国主义政权停止对加沙的军事行动

伊通社（IRNA）德黑兰6月27日报道：中国常驻联合国代表在安理会会议上呼吁犹太复国主义政权停止对加沙的军事行动。

据伊通社（IRNA）援引《环球时报》报道，中国常驻联合国代表傅聪25日在安理会巴勒斯坦问题公开会上表示，中方呼吁所有各方保持克制，避免采取加剧紧张局势的行动，不要把整个中东地区拖入一场更大的浩劫。

他表示，中方敦促以色列听取国际社会的压倒性呼声，立即停止推进在加沙的军事行动，立即停止对加沙民众的集体惩罚。

傅聪表示，当前，加沙的人道局势十分严峻。以色列开展的军事行动对人道工作者造成严重威胁，却暗示甚至指责人道机构不作为，这是不可接受的。根据国际人道法，以色列有义务保护人道机构和人道工作者安全，有义务保障充足的人道物资快速进入加沙，并安全、有序地送到所有有需要的民众手中。

傅聪补充道，在约旦河西岸，以色列强力部门针对巴勒斯坦人的搜查、抓捕、袭击每天都在发生。中方要求以色列切实遏制针对巴勒斯坦平民的暴力，停止破坏巴勒斯坦民族权力机构的治理基础，包括尽快返还被扣的代征税款。中方重申，定居点活动违反国际法和安理会第2334号决议，侵蚀“两国方案”前景，以色列应该立即停止一切定居点活动。

伊朗官方通讯社（IRNA）：此前，中国当局曾呼吁犹太复国主义政权停止对加沙地带的战争。中方还支持建立一个以1967年边界为基础、以圣城为首都的独立巴勒斯坦国，并坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。

犹太复国主义政权入侵加沙地带已经七个多月了，该政权不仅没有实现其任何目标，反而日益陷入内外危机。

在此期间，犹太复国主义政权除了屠杀、破坏、战争罪行、违反国际法、轰炸救援组织以及在该地区制造饥荒之外，没有取得任何成果。

0 Persons

Your Comment

You are replying to: .