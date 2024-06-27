拥有900年历史的波斯古建筑：亚兹德聚礼清真寺

亚兹德聚礼清真寺已有900年历史，是亚兹德省最宏伟、最美丽的历史建筑和名胜古迹之一。它位于城市中心，有高高的宣礼塔。过去，清真寺坐落老城区的正中央，位于围墙中间。

清真寺的表面积为9800平方米，其中500平方米包括瓷砖和铭文。亚兹德聚礼清真寺长104米，宽99米，有七个入口。这七个入口分别连接着几条巷子和出口。

亚兹德聚礼清真寺是亚兹德宗教区建筑中最古老的伊历九世纪的建筑典范。亚兹德的许多居民表示，当时建筑清真寺时，卡尔巴拉的土壤和玫瑰纯露被用作聚礼清真寺的瓷砖和装饰材料。这部历史遗产于1934年10月23日被登记在伊朗国家遗产名录中，编号为206。

亚兹德聚礼清真寺位于老街区之一的伊玛目霍梅尼街西侧。亚兹德的恰尔苏格（Chaharsuq）和沙希集市 (Shahi Bazaar) 是8世纪的历史古迹，位于聚礼清真寺街的尽头及其东南侧。亚兹德市三个老集市的末端与十字路口相连，其中一个集市的终点就是聚礼清真寺，该集市通过将另外两个集市与犹太人胡同和达尔希法 (Dar al-Shafa) 社区连接起来，形成了一个历史悠久且无与伦比的建筑群。

亚兹德聚礼清真寺的建造和竣工历经了一个世纪的不同历史阶段，其中最重要的有伊尔卡尼王朝、萨法维王朝、帖木儿王朝、穆扎法尔王朝和卡扎尔王朝。事实上，这座历史建筑的每个部分都是随着时间的推移而建造和修复的。

亚兹德聚礼清真寺的主体基础建在萨珊王朝时期的一座火神庙上，现在的建筑是卡扎尔时期建造的。

据历史文献记载，清真寺现在的建筑位于昔日毗邻修建的三座清真寺的旧址上。第一个清真寺被称为贾玛·阿提克清真寺，于伊历三世纪末（阿姆·利斯·萨法里统治期间）设计和建造。这部分建筑在伊历五世纪进行了建造和修复，旁边建了一座宣礼塔，在建成后的几个世纪里仍然屹立于此。

伊历五世纪，亚兹德的统治者之一阿拉·道拉 (Ala al-Dawlah) 建造了第二座清真寺，称为贾玛·卡迪姆清真寺，并在原来清真寺的基础上增加了更多的建筑，并建造了一个圆顶和几个门廊。在他之后，法拉马兹·本·卡奎的女儿们提供了建造新部分的方法，包括第二座清真寺旁边的中殿和坟墓。