伊斯兰革命最高领袖：伊朗伊斯兰共和国制度的力量取决于人民对选举的参与度｜人民参与选举至关重要

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿亚图拉哈梅内伊周五参与投票后强调，我祈求安拉赐予我们深爱的伊朗人民最美好的岁月和最崇高的恩典。

他表示：选举日对我们伊朗人来说是欢乐和幸福的一天，尤其是选举总统的时刻，因为未来几年国家的管理将由人民的这个选择决定。不过，除此之外还有一个更重要的问题，那就是民众的积极参与和选民数量的增加。这是伊朗伊斯兰共和国的明确需要。

伊斯兰革命最高领袖补充道：伊斯兰共和国这个名字——即共和国这个词——表明人民的参与包含在这个制度的本质之中。因此，伊朗伊斯兰共和国在世界上的持久、力量、荣誉和声誉取决于人民对选举的参与度。这就是为什么我们建议亲爱的伊朗人民认真对待投票问题并积极参与这一重要的政治考验。

阿亚图拉哈梅内伊还表示：有些人说，部分人民对参加选举犹豫不决，我没有找到他们怀疑的任何理由。因为这是一项简单的任务，但却会产生重要的结果。一个人为什么要犹豫去参与一项不需要成本、不需要任何努力、不需要很多时间、没有任何压力，但却有很重要结果的事情呢？千万不要犹豫，特别是考虑到我提到的这一点，即伊朗伊斯兰共和国的力量取决于人民对选举的参与度，而为了证明伊斯兰共和国的真实性和完整性，人民参与选举至关重要。

伊斯兰革命最高领袖补充道：我们托靠真主，希望伟大安拉为我们祖国赐予最好、最优的选择。在真主的恩典和眷顾下，希望未来的岁月对伊朗人民是最美好的岁月，并使伊朗人民对他们的选择感到满意。