巴勒斯坦伊斯兰圣战运动：以色列内部安全部长的言论是以色列盟友的耻辱

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，巴勒斯坦伊斯兰圣战运动(杰哈德)在一份声明中宣布：我方强烈谴责犹太复国极端主义政权内部安全部长伊塔马尔·本·格维尔关于在该政权监狱中枪毙巴勒斯坦囚犯的言论。



这份声明指出：这些言论是犹太复国主义政权所有盟友、支持者以及那些对该政权罪行保持沉默国家的耻辱。



伊斯兰圣战运动强调：巴勒斯坦民族将更加坚决地对抗这些犯罪政策，抵抗运动不会放弃对勇敢的被扣押人员的支持。