加沙遇难人数达37,925人

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，加沙地带巴勒斯坦卫生部在报告中称：在过去24小时内犹太复国主义政权在加沙地带犯下了3 起罪行，造成25人丧生、81人受伤。

巴勒斯坦卫生部宣布，自2023年10月7日以来，包括新的遇难者在内，犹太复国主义政权针对加沙地带不同地区的侵略共造成37,925人丧生，87,141人受伤。

消息人士在几个小时前告诉半岛电视台，自今天（周二）上午以来，加沙地带不同地区连续遭到轰炸，已造成至少 17名巴勒斯坦公民丧生，多人受伤。