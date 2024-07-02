新华社：中方愿推动同中亚地区合作

伊朗官方通讯社（IRNA）: 中国国家主席习近平周二前往阿斯塔纳参加上海合作组织峰会。
对此，新华社发文称：习近平将同上海合作组织成员国共商发展大计，凝聚共识，并为维护亚欧大陆以及世界的和平与繁荣注入更多正能量和新动力。
中国国家主席表示：面对复杂深刻演变的国际形势和重大全球性挑战，习近平主席以“中国方案”不断丰富和完善“上海精神”时代内涵。“过去我们践行‘上海精神’取得巨大成功，未来我们还要秉持‘上海精神’一路前行。”
伊通社（IRNA）德黑兰7月2日报道：在中国国家主席访问中亚的同时，新华社报道了北京促进与该地区合作的意愿，并介绍了国家主席习近平此次访问也基于这一目标。
伊朗官方通讯社（IRNA）: 中国国家主席习近平周二前往阿斯塔纳参加上海合作组织峰会。
对此，新华社发文称：习近平将同上海合作组织成员国共商发展大计，凝聚共识，并为维护亚欧大陆以及世界的和平与繁荣注入更多正能量和新动力。
中国国家主席表示：面对复杂深刻演变的国际形势和重大全球性挑战，习近平主席以“中国方案”不断丰富和完善“上海精神”时代内涵。“过去我们践行‘上海精神’取得巨大成功，未来我们还要秉持‘上海精神’一路前行。”
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