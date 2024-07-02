新华社：中方愿推动同中亚地区合作

伊通社（IRNA）德黑兰7月2日报道: 一年前（2023年7月4日），上海合作组织成员国第二十三次峰会由印度主办，并以线上的方式举行，这对于这个大型组织和伊朗伊斯兰共和国都具有至关重要的双重意义。 在那次会议上，伊朗正式加入该组织成为主要成员国，这对于伊朗和上海合作组织的共同利益来说意味着更多的机遇和能力。