哈格马塔内·哈马丹——世界上最宏伟的古城

它于 1931年 9 月 16日被国家登记在册，编号为 28。

根据希腊历史学家希罗多德的说法，哈格马塔内的历史可以追溯到米底人时代，米底人选择它作为伊朗的第一个首都和政府中心。后来它成为了阿契美尼德王朝、帕提亚人和萨珊王朝的夏季首都。

在这个古老的地区还发现了阿契美尼德时期的金银器皿、阿雅美尼德和阿尔沙姆（大流士的祖先）的金盘和金银杯，其中包括著名的金瑞顿杯。

此外，由于哈格马塔内博物馆和一系列教堂等景点，使哈格马塔内成为哈马丹最重要的旅游景点之一。

前往哈格马塔内的路线

从德黑兰到哈马丹，大约有320公里，约需要三到四个小时。到达哈马丹后，需前往该城市的主要广场——伊玛目霍梅尼广场。然后到达阿克巴塔街后，您就可以参观哈格马塔内·哈马丹历史建筑群了。

历史名城哈格马塔内因其位于宽阔山丘的中心而被称为哈格马塔内山。该山被称为伊朗最宽阔的古山，面积达到30公顷。

哈格马塔内古城的建筑规划得非常完善，有庞大的供水系统、有用铺路石和方砖砌成的道路和长长的栅栏等。

因此，对于那些对该地区历史感兴趣的人来说，它是有绝对的参观价值的。这座古城是伊朗的第一个首都，与希腊的雅典、意大利的罗马和胡齐斯坦的苏萨一起，是世界上仅存的少数古城之一。

根据古代伊朗的遗迹，哈格马塔内城似乎是由米底亚的雅利安部落于公元前17世纪建立的，并被用作伊朗第一任国王的首都。

事实上，人们对于这座历史悠久且有价值的城市有多种看法，一些专家认为它是由宫殿、宅邸组成的，并且是米底人和阿契美尼德王朝统治的遗迹。

根据这座城市的地理位置和战略位置，一些考古学家认为，它在基督之前大约 1000 年就被占领了。当然，这并没有可靠的历史证据。

希腊历史学家希罗多德认为，米底人在基督诞生前800年就选择了这座城市作为他们的首都。根据他的描述，这座皇家建筑群位于一座小山上，有七座同心墙，每座墙的内侧都高于外侧墙。

在米底人之后，哈格马塔内已没有了最初的中心地位。但由于它作为阿契美尼德王朝的夏季首都，所以它受到特别的关注，因此人们定居于此。

安息人还使用哈格马塔内作为他们的夏季首都和皇家铸币厂。