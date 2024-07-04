联合国：加沙每10人就有9人至少流离失所过一次

据伊通社（IRNA）援引安纳托利亚通讯社报道，联合国巴勒斯坦领土人道主义办公室主任安德里亚·德·多梅尼科在巴勒斯坦被占领圣城对纽约记者举行的视频会议上发表了这些言论。

这位联合国官员表示：尽管自2023年10月7日以来，已有3.7万多巴勒斯坦人在加沙丧生，11万人流离失所，但估计该地带的人口为210万。

多梅尼科表示：仍有30万至35万人居住在加沙北部，他们无法转移到南部。

他还说，过去两天因犹太复国主义当局下令撤离加沙地带南部汗尤尼斯而流离失所的人没有被纳入流离失所者的统计中，因为他们中的许多人实际上已经流离失所。

多梅尼科补充道：每当有一群人流离失所，他们就必须从头开始重建生活。

犹太复国主义政权军队的阿拉伯语发言人阿维凯·阿德雷周一在 X 社交平台的页面上宣布，居住在汗尤尼斯以东地区的巴勒斯坦人应撤离该地区。

周二，近东救济工程处宣布，25万巴勒斯坦人再次被迫离开汗尤尼斯市，据该机构报道，加沙没有一处安全的地方。

尽管联合国安理会决议立即停止加沙战争，国际法院也裁决停止对加沙地带南部拉法市的袭击，但犹太复国主义政权仍一意孤行，继续其针对巴勒斯坦人民的种族灭绝和阻止人道主义援助进入该地区。