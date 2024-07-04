伊朗官方通讯社（IRNA）：美国微软全国广播公司(MSNBC)表示，2024年的真主党比2006年的真主党规模更大、武器更齐全、经验更丰富、政治更强硬。

MSNBC 补充道：美国应该公开或秘密告诉以色列当局，华盛顿不是他们在黎巴嫩战争中的支持者，如果以色列发动这场战争，华盛顿永远不会拯救他们。

MSNBC 指出：美国官员还必须明白，在以色列和真主党之间可能发生的战争中，他们必须考虑到自己有可能无法避免这场战争的后果。

美国微软全国广播公司还表示，如果与真主党发生任何战争，数千名以色列人将躲在避难所中，从特拉维夫到海法的以色列主要城市将成为真主党导弹的目标，拦截真主党的导弹也绝非易事。

MSNBC补充道：以色列陆军地面部队将与一个在叙利亚进行多年地面行动后学会了许多战术、行动和军事措施的组织作战。

MSNBC 就黎巴嫩真主党在与犹太复国主义政权可能发生的战争中的力量表示，真主党目前拥有20万枚导弹，其中一些导弹可以瞄准真主党想要攻打的任何地点。

美国微软全国广播公司还指出：2006年，以色列遭受了真主党的战略失败，但接下来的战争将使2006年的战争显得轻松。

MSNBC 最后补充道：如果与真主党发生任何冲突，以色列北部的经济状况将比目前的情况糟糕得多，因为许多以色列人将离开该地区。