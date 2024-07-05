伊斯法罕伯利恒教堂，艺术与宗教的融合

伯利恒教堂建于萨法维时期，是伊斯法罕的省会中心，它被认为是伊斯法罕最伟大的教堂和名胜古迹之一。

无论从壁画还是从外观来看，伯利恒教堂都可以被认为是伊斯法罕最宏伟的教堂，尤其它在伊斯法罕乔尔法教堂中是穹顶最大的一个教堂。

《每日电讯报》在2016年11月发表的一篇文章中将这座教堂列为世界上最美丽的23座教堂之一。

伯利恒教堂建于伊历 1306 年萨法维沙阿巴斯时期，由萨法维时期著名商人佩特雷斯·瓦利贾尼安建造。

伯利恒教堂的建筑风格

伯利恒教堂为长方形穹顶类型，东西向，有双层穹顶，穹顶下部有八个天窗。该建筑没有外部装饰，高度为25米，对角线为11米。带有四个拱门的穹顶坐落在北墙和南墙的四根大柱子上。

教堂建有两层，二楼是女性专用的，二楼中部有一个方形大厅，源自亚美尼亚穹顶大厅的古典模式。

教堂穹顶上有八个窗户，在两个窗户之间你可以看到用绘画来装饰的拱门。这些画作包括耶稣基督十二使徒的画像、基督耶稣的复活以及使徒彼得在水上行走。

伯利恒教堂最美的画作就是天堂美景的画。在穹顶的西侧不远处，教堂的钟放置在四根柱子上的塔楼上，六根石柱上有一个钟形的圆锥形圆顶，最后在圆顶上有一个十字架。