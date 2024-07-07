以色列12频道调查： 68%的犹太复国主义者看不到赢得加沙战争的希望

加沙战争爆发9个月后，犹太复国主义政权第12频道今天公布了一项民意调查，其中近70%的犹太复国主义者认为以色列现任内阁对加沙战争管理的表现非常“糟糕”。
据该频道报道，大多数犹太复国主义者对以色列总理本杰明·内塔尼亚胡的战争管理评价不佳，因此只有28%的以色列人认为他很好地管理了这场战争。
调查显示，46%的参与者表示以色列战争部长约夫·加兰特对这场战争管理的表现不好。
对于以色列是否接近战争的绝对胜利，68%的人表示犹太复国主义的胜利“不太可能”，23%的人表示接近，7%的人没有意见。
伊通社（IRNA）德黑兰7月7日报道：犹太复国主义政权第12频道周六发表了一项民意调查，其中近70%的犹太复国主义者强调他们看不到在加沙战争中取得明确胜利的希望，其中68%的人称内塔尼亚胡对这场战争的管理表现的非常糟糕。
加沙战争爆发9个月后，犹太复国主义政权第12频道今天公布了一项民意调查，其中近70%的犹太复国主义者认为以色列现任内阁对加沙战争管理的表现非常“糟糕”。
据该频道报道，大多数犹太复国主义者对以色列总理本杰明·内塔尼亚胡的战争管理评价不佳，因此只有28%的以色列人认为他很好地管理了这场战争。
调查显示，46%的参与者表示以色列战争部长约夫·加兰特对这场战争管理的表现不好。
对于以色列是否接近战争的绝对胜利，68%的人表示犹太复国主义的胜利“不太可能”，23%的人表示接近，7%的人没有意见。
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