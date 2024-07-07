以色列12频道调查： 68%的犹太复国主义者看不到赢得加沙战争的希望

加沙战争爆发9个月后，犹太复国主义政权第12频道今天公布了一项民意调查，其中近70%的犹太复国主义者认为以色列现任内阁对加沙战争管理的表现非常“糟糕”。

据该频道报道，大多数犹太复国主义者对以色列总理本杰明·内塔尼亚胡的战争管理评价不佳，因此只有28%的以色列人认为他很好地管理了这场战争。

调查显示，46%的参与者表示以色列战争部长约夫·加兰特对这场战争管理的表现不好。

对于以色列是否接近战争的绝对胜利，68%的人表示犹太复国主义的胜利“不太可能”，23%的人表示接近，7%的人没有意见。