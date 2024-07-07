莱顿世界大学排名公布：伊朗在伊斯兰国家中名列前茅

伊朗官方通讯社（IRNA）：赛义德·艾哈迈德·法泽尔扎德周日宣布了这一消息，并补充道，伊朗有46所大学跻身世界顶尖大学之列。

他表示，最新的莱顿大学排名中包含了全球1,506所大学，与去年相比，纳入本次排名的伊朗大学数量保持稳定。

法泽尔扎德提醒道，莱顿大学是可靠的大学评估系统之一，是一个依照文献计量指标建立的全球大学排名系统，每年会根据一套复杂可靠的科学指标对世界顶尖大学进行评估和排名。