奥拉曼：历史悠久的梯田村落

奥拉曼村落是伊朗最美丽的山区之一，也是库尔德斯坦省著名的观光胜地。流经这个村庄的瑟万河和莱拉河使该地区生机盎然、朝气蓬勃。这两条河流处于伊朗和伊拉克的国界被称为“达罗勒”的地区之上，将两地相互连接。

该地区是伊朗和伊拉克共有的部分，平原蜿蜒，河流缓缓流淌，是不可多得的美景。 这里的房屋一般都是用石头砌成的，并呈阶梯式依次建造。

近年来，考古队在奥拉曼地区进行了考古发掘，认为该地区已有六千年的历史，与红铜时代有关。

奥拉曼有一段与亚述有关的铭文，这可能是该地区古代的另一个文献证明。有人认为奥拉曼市中心的历史可以追溯到萨珊王朝时期。

根据残存的文献，人们居住的纳维（Nav）、哈吉吉（Hajij）和伊斯普利兹（Spriz）村子附近，其历史估计距今约4万年前，处于旧石器时代。

从这个历史时期开始，穴居人的工具就一直被保留下来。

此外，在沙尼达尔（Shanider）和比斯通（Biston）洞穴中还发现了尼安德特人的骨头，据说这些洞穴已有 4 万多年的历史。随着时间的推移，人们迁移到这个村庄生活，他们的遗骸在一个名叫卡纳什的洞穴中被发现。

奥拉曼地区的气候为山区气候。该地区是马里万的景点之一，有许多泉水和牧场。奥拉曼山的山坡上有美丽的花园，这使畜牧业和园艺成为该市人民的主要职业。

奥拉曼人有自己当地的库尔德服装。这些衣服上用装饰品点缀，颜色也很特别。

奥拉曼的阶梯式建筑及其壮观的房屋使村庄建筑呈金字塔形状，一座古老的城堡位于这座“金字塔”建筑群的顶部。这些房屋的建筑形式是每栋房屋的院子都是另一栋房屋的屋顶，风格与众不同，令人流连忘返。