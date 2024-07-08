黎巴嫩真主党秘书长：以色列在加沙的罪行唤醒了西方人的良知

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，黎巴嫩真主党秘书长补充说，那些无视加沙罪行的人是冷酷无情的。

由于犹太复国主义政权在加沙犯下的罪行，欧洲国家每周都会举行反对犹太复国主义政权在加沙种族灭绝的示威活动。

他再次强调真主党支持加沙和巴勒斯坦民族的坚定决心，并表示真主党因此加入“阿克萨洪水”行动。

黎巴嫩真主党秘书长在演讲中还谈到了“阿克萨洪水”行动以及真主党在黎巴嫩南部与犹太复国主义政权的冲突，并表示，今年，我们正处于“阿克萨洪水”行动的中心。