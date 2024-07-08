犹太复国主义将军警告内塔尼亚胡将战争扩大到黎巴嫩的后果

据伊通社（IRNA）援引以色列第三大报纸《国土报》报道，犹太复国主义军队后备将军伊沙克·布里克称，如果以色列军队无法击败哈马斯，那么它也无法击败真主党。

他就以色列总理本杰明·内塔尼亚胡再次反对该政权与巴勒斯坦抵抗运动目前拟议的停火协议发出警告，并表示：如果内塔尼亚胡再次不接受该协议，我们将永远失去以色列被扣押人员，我们即将面临一场地区战争。

他还表示：加沙地带战争的持续不会带来任何胜利，反而会使我们的失败更加惨痛。