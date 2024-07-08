伊朗与中国青海省媒体代表团举行联席会议

伊朗官方通讯社（IRNA）：在这次有伊朗伊斯兰共和国主流媒体代表参加的会议上，青海省外事办公室副主任应秀丽介绍，媒体是促进友好交流与相互合作的重要途径。中国与伊朗同处亚洲大陆，自古就是好伙伴、好朋友。近年来都本着全面战略伙伴关系新理念努力拓展关系。中伊人民在长期友好中相互学习、取长补短，两国经济、文化、教育、新闻、出版、旅游等领域交流不断加深。

她强调，青海与伊朗不断拓展友好关系，积极努力、携手同行，不断丰富中伊全面战略伙伴关系新内涵。她表示，去年青海省长访问了伊朗，青海省签署与阿尔达比勒省建立友好关系意向书，拓展了两国关系。

中国青海省外事办公室副主任应秀丽继续说道：此次伊朗新闻团联合参访采访活动将通过青海省主流媒体与伊朗主流媒体的联合采访，让记者亲身感受、亲眼见证青海在推动青藏高原生态保护和高质量发展上的可喜成果，感受新时代青海绿色产业的快速发展，并通过媒体生动的文字和精彩的画面，讲好青海故事，向世界展示青海的美好形象。

我们打算利用双方的特权和优势。 根据去年的协议，双方决定在西藏织毯、马铃薯、玉米油、农作物种植等方面进行合作。

她补充道：事实上，我们还将在其他文化和旅游领域开展合作，增进两省人民之间的友谊。