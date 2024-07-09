光与色的世界：设拉子的纳西尔穆尔克清真寺

伊朗官方通讯社（IRNA）: 纳西尔穆尔克清真寺是设拉子最美丽的清真寺之一，其历史可以追溯到卡扎尔时期。这座清真寺位于曾经的Qawam家族的片区，那里有许多那个时代的历史古迹。

如今，这座可爱的清真寺又被称为粉红色清真寺，被认为是设拉子法尔斯省最受欢迎的景点之一，深受国内外游客的欢迎。

纳西尔穆尔克清真寺的历史

纳西尔穆尔克清真寺是由卡扎尔王朝元老之一米尔扎·哈桑·阿里下令建造的。清真寺的建筑风格由穆罕默德·哈桑·梅马尔设计。

该建筑的建造期持续了大约12年（从1914年到1926年）。清真寺主体的面积为2212平方米，总占地面积为2980平方米。

纳西尔穆尔克清真寺的建筑风格

纳西尔穆尔克清真寺有一个大庭院，位于清真寺的北侧。这个珍贵的建筑有几个不同的部分，每个部分都有自己的建筑风格。

进门有一座大楼，屋顶用七彩瓦装饰。

清真寺有东西两个中殿，与寻常不同的是，由于礼拜朝向的问题，这两个中殿都位于礼拜朝向的轴线上。

西殿用砖覆盖，经过了更多的装饰，它变得更加美观了。中殿的拱门位于螺旋形的石柱上。这些柱子分为两行，每行有 6 个，总共12个，数字12意指12位伊玛目。

此外，这个中殿有七扇门，通过七扇木门和彩色玻璃将其与清真寺的庭院连接起来。这个中殿被称为冬季殿。

清真寺有南北两个走廊，两者各不相同，北廊比南廊更漂亮。

北门廊三边各有三个半形拱门，它从第四边通向庭院。中间的拱门为长拱门，俗称珍珠拱门。这座拱门的墙壁上写有《古兰经》经文和圣训。