以色列总理：本·格维尔未接听我的电话 | 我不是幼儿园园长

伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道：犹太复国主义广播电视台(Kan)记者米哈尔·希梅什表示，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在与其政治伙伴的谈话中谈到伊塔马尔·本·格维尔时表示，我不是幼儿园园长，他不应该这样对待我。他不接听我的电话，也不前来参加会议。
犹太复国主义政权第13频道在一份报道中宣布，该政权内阁内部分歧加大，本·格维尔正在寻找借口解散内阁，提前举行议会选举。
伊通社（IRNA）德黑兰7月9日报道：犹太复国主义新闻来源报道称，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡内阁内部的分歧加大，犹太复国主义政权内阁安全部长伊塔马尔·本·格维尔没有接听内塔尼亚胡的电话，组阁联盟领导人因内部分歧自前一段时间以来也并未举行过会议。
伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道：犹太复国主义广播电视台(Kan)记者米哈尔·希梅什表示，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在与其政治伙伴的谈话中谈到伊塔马尔·本·格维尔时表示，我不是幼儿园园长，他不应该这样对待我。他不接听我的电话，也不前来参加会议。
犹太复国主义政权第13频道在一份报道中宣布，该政权内阁内部分歧加大，本·格维尔正在寻找借口解散内阁，提前举行议会选举。
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