以色列总理：本·格维尔未接听我的电话 | 我不是幼儿园园长

伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道：犹太复国主义广播电视台(Kan)记者米哈尔·希梅什表示，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在与其政治伙伴的谈话中谈到伊塔马尔·本·格维尔时表示，我不是幼儿园园长，他不应该这样对待我。他不接听我的电话，也不前来参加会议。

犹太复国主义政权第13频道在一份报道中宣布，该政权内阁内部分歧加大，本·格维尔正在寻找借口解散内阁，提前举行议会选举。