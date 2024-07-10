参加卡尔巴拉烈士悼念活动的古勒斯坦儿童

伊朗官方通讯社（IRNA）：尽管阿舒拉事件已经过去了几个世纪，但伊玛目侯赛因及其尊敬的同伴在卡尔巴拉平原倍受压迫的殉难场景，到目前为止仍然对人们来说是鲜活的，每年他们都会比前一年更加热烈地参与哀悼这一事件的活动。

听到有关卡尔巴拉事件的故事，例如帐篷被烧毁、妇女和儿童被俘虏，以及真主最优秀的人殉难，这令人悲痛的一幕幕无不触动着古勒斯坦儿童和青少年内心，使他们在穆哈拉姆月（伊历一月）每一天，尤其是前十天、第九日（陶苏阿）和第十日（阿舒拉）与自己的父母亲一起，参加悼念伊玛目侯赛因的活动。

在清真寺、侯赛尼耶和宗教场所的哀悼仪式上，观察仍在母亲和父亲襁褓里的婴幼儿前来参加悼念仪式，倾听圣裔家属（愿他们安息）赞美者的吟唱，无不标志着这是伊朗民族侯赛因主义的深度体现，他们试图以烈士领袖（赛义德·沙赫达）学校为基础来培养和教育自己的孩子们。

古勒斯坦身着黑色衣服的儿童戴着印有阿巴·阿卜杜拉·侯赛因啊（愿他安息）、阿里·阿斯加尔啊（愿他安息）、扎赫拉啊（愿她安息）或扎伊纳布啊（愿她安息）名字的头巾，除了参加哀悼仪式外，他们还负责接待前来参加悼念活动的人员，其中一些人甚至不遗余力地为参与者服务，争相帮助泡茶、做饮品以及分发食物。