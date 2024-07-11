伊朗议会议长：去美元化将终止美国对新兴经济体的压力

今天周四（7月11日）在俄罗斯圣彼得堡举行的金砖国家领导人峰会上，伊朗议会议长穆罕默德·巴克尔·卡利巴夫表示，新国家的出现以及各国加入该多边国际组织的意愿不断增强，表明了该集团在国际关系中的重要性和在世界舞台上的重要地位。

伊朗议会议长表示，当前的全球体系未能在解决地区和国际争端、结束战争、冲突和不平等方面采取富有成效的措施，在此基础上，新的集体经济和政治能力正在多边组织框架内形成，以扩大当前基于多边主义原则的全球新秩序。