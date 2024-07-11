中国专家：同中国的合作将成为佩泽希齐扬政策的现实组成部分

据伊通社援引《南华早报》周四报道，上海外国语大学中东研究中心教授范鸿达对此表示，伊朗已成为中国加强互动的重要目标。因为北京希望将其在中东的影响力扩大到经济领域之外。

他在谈到北京对德黑兰和利雅得恢复政治关系的斡旋时强调：中国帮助这两个中东大国在时隔七年之后恢复了正常关系。

中国国家主席习近平本周六向伊朗当选总统马苏德·佩泽希齐扬致贺电。他表示，面对纷繁复杂的地区和国际形势，中伊始终相互支持、同舟共济，不断巩固战略互信，稳步推进各领域交流合作，并就地区和国际事务保持良好沟通和协调，既造福了中伊人民，也为促进地区和世界和平稳定作出积极贡献。

他表示，我高度重视中伊关系发展，愿同总统先生一道努力，引领中伊全面战略伙伴关系向纵深推进。

范鸿达表示，德黑兰不会简单放弃中国，并补充道：即使伊朗寻求与美国和西方改善关系，“向东看”仍将是该国多边外交战略的重要组成部分。

这位中东问题专家表示，伊朗与友好国家的关系建立在全面稳定的政策基础上，并将在共同利益的基础上得到加强和巩固。

中国西北大学中东研究中心副教授也强调：伊朗在佩泽希齐扬任期的首要任务将是与中国的经济合作。

他在谈到美国的制裁、西方对伊朗石油和矿产出口的更广泛限制以及汇款限制时表示：与中国发展友好的经济关系仍然是（德黑兰）的主要选择。

他还指出，虽然佩泽希齐扬可能会走向与西方的友好关系，以平衡伊朗的外交政策，但考虑到华盛顿对德黑兰政策的不确定性，与中国的合作将继续成为他外交政策的重要和现实的组成部分。