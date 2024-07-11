2024年7月11日 23:00
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News ID: 85536727
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中国专家：同中国的合作将成为佩泽希齐扬政策的现实组成部分

2024年7月11日 23:00
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中国专家：同中国的合作将成为佩泽希齐扬政策的现实组成部分

伊通社（IRNA）德黑兰7月11日报道：中国专家提到了马苏德·佩泽希齐扬在伊朗提前举行的总统选举中获胜，并强调，与中国的合作以及扩大与北京的经济关系将继续成为德黑兰新政府外交政策的重要组成部分。

据伊通社援引《南华早报》周四报道，上海外国语大学中东研究中心教授范鸿达对此表示，伊朗已成为中国加强互动的重要目标。因为北京希望将其在中东的影响力扩大到经济领域之外。

他在谈到北京对德黑兰和利雅得恢复政治关系的斡旋时强调：中国帮助这两个中东大国在时隔七年之后恢复了正常关系。

中国国家主席习近平本周六向伊朗当选总统马苏德·佩泽希齐扬致贺电。他表示，面对纷繁复杂的地区和国际形势，中伊始终相互支持、同舟共济，不断巩固战略互信，稳步推进各领域交流合作，并就地区和国际事务保持良好沟通和协调，既造福了中伊人民，也为促进地区和世界和平稳定作出积极贡献。

他表示，我高度重视中伊关系发展，愿同总统先生一道努力，引领中伊全面战略伙伴关系向纵深推进。

范鸿达表示，德黑兰不会简单放弃中国，并补充道：即使伊朗寻求与美国和西方改善关系，“向东看”仍将是该国多边外交战略的重要组成部分。

这位中东问题专家表示，伊朗与友好国家的关系建立在全面稳定的政策基础上，并将在共同利益的基础上得到加强和巩固。

中国西北大学中东研究中心副教授也强调：伊朗在佩泽希齐扬任期的首要任务将是与中国的经济合作。

他在谈到美国的制裁、西方对伊朗石油和矿产出口的更广泛限制以及汇款限制时表示：与中国发展友好的经济关系仍然是（德黑兰）的主要选择。

他还指出，虽然佩泽希齐扬可能会走向与西方的友好关系，以平衡伊朗的外交政策，但考虑到华盛顿对德黑兰政策的不确定性，与中国的合作将继续成为他外交政策的重要和现实的组成部分。

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