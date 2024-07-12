伊朗常驻联合国代表：伊朗没有向也门安萨鲁拉提供任何武器

伊朗官方通讯社（IRNA）：美联社当地时间周四援引美国官员的话称，根据对导弹残骸进行的调查显示，也门安萨鲁拉可能于12月向红海一艘悬挂挪威国旗的油轮发射了一枚伊朗制造的反舰巡航导弹。德黑兰方面否认了这一说法。

伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表于当地时间周四就安萨鲁拉使用伊朗努尔导弹瞄准挪威船只的说法宣布：“伊朗没有向也门安萨鲁拉提供任何武器，但我们知道，他们依靠自己国家的内部力量提升了很多军事能力。”

伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表表示：“针对他们的战争延长是其武器能力发展的主要因素。”

美联社声称，美国国防情报局周三发布的一份报告中，将“斯特林达号”船只遭受袭击并导致起火的事件与德黑兰联系起来，并称，德黑兰是也门安萨鲁拉近十年来战争的主要支持者。

该报告与挪威一家保险集团的调查结果一致，该保险集团也检查了打捞上来的导弹残骸。美军还对船上发现的残骸进行了分析。美军将导弹中发现的导弹发动机部件与伊朗努尔反舰弹道巡航导弹进行了比较。

这份报告声称：努尔导弹使用的伊朗Tolo-4 涡轮喷气发动机具有特殊特征，包括压气机和定子级，与也门安萨鲁拉袭击“斯特林达”舰时回收的发动机残骸相类似。