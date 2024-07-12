以色列媒体：真主党有能力拍摄和瞄准以色列军事基地

据伊通社（IRNA）周五援引黎巴嫩 Al-Ahed 新闻网报道，《国土报》承认真主党已经成功从巴勒斯坦被占领北部军事基地收集到了最新的重要信息。

这家犹太复国主义媒体报道称，真主党对戈兰高地的“纳法赫”军事基地发动的火箭袭击，造成2名以色列人死亡，这是对赛义德·哈桑·纳斯鲁拉前保镖亚西尔·科内什被暗杀的回应。

据报道，在火箭弹发射前几个小时，真主党发布了一段展示其情报能力的视频，并威胁要瞄准戈兰高地犹太复国主义军事阵地及其聚集地。