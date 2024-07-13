伊朗总统佩泽希齐扬：中国和俄罗斯是我们困难时期的朋友，同他们的合作是优先事项

伊朗官方通讯社（IRNA）：在本文中，马苏德·佩泽希齐扬博士表示，他打算在政府中奉行机会主义政策。 通过与各国建立“平衡”关系，以符合国家利益、经济发展及地区和世界和平与安全的需要。对此，我们欢迎为缓和紧张局势做出的真诚努力，我们也会以真诚作为回应。

中国和俄罗斯在伊朗面临挑战的时候，始终与伊朗站在一起，伊朗非常珍视这份友谊。

伊朗和中国25年路线图是朝着建立对两国有利的“全面战略伙伴关系”迈出的重要一步；伊朗期待在走向全球新秩序的过程中，与中国进行更加广泛的合作。2023年，中国在促进伊朗与沙特关系正常化方面发挥了关键作用，这展示其对国际事务的建设性愿景和前瞻性态度。

俄罗斯是伊朗宝贵的战略盟友和邻国，我国政府将继续扩大和加强与俄罗斯的合作，并致力于为缓和俄乌冲突贡献力量。

我国将继续在双边以及金砖合作机制、上合组织等多边机制下，与俄罗斯开展合作。

针对核问题，佩泽希齐扬指出，在伊朗国防体系的理论中，不包含核武器这一选项。伊朗敦促美国从过去的错误中吸取教训，并调整其政策。美国决策者需要明白，挑拨地区国家相互对抗的政策现在以及未来都不会成功，他们需要接受这一现实，避免加剧当前的紧张局势。

另外，佩泽希齐扬表示，伊朗将优先加强其与邻国的关系，以合作促进区域发展。