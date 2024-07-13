中国驻伊朗大使强调发展与大不里士的关系

伊朗官方通讯社（IRNA）：中国驻伊朗大使丛培武周六在会见大不里士市市长时谈到了伊朗与中国签署的长达25年的共同协议，称建立姐妹关系是与大不里士市外交关系发展的转折点。

他强调需建立必要的平台向中国人民介绍其他国家的历史名城，并表示大不里士市具有很高的历史和旅游潜力，可以排在本国人民旅游计划的首位。

大使丛培武表示：中国人民对伊朗的一些城市很熟悉，我有责任和义务让我的同胞更加熟悉大不里士，也希望今后我们能在大不里士能看到中国游客的身影。