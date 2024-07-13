中国驻伊朗大使：需加强德黑兰与北京的战略关系

伊朗官方通讯社（IRNA）：周六，中国驻伊朗大使丛培武会见东阿塞拜疆省代理省长。他表示，尽管存在诸多问题和挑战，但伊朗和中国的关系可以日渐加强，两国应加强战略关系和互信。
他说，中国国家主席向伊朗当选总统的贺电中强调了这一重要问题。丛培武大使在谈到中国与伊朗伊斯兰共和国长达25年的经贸协议时表示：该协议是两国从各方面加强战略关系的良好契机。
他继续说道，伊中关系是建立在双赢基础上的，这种关系的建立和发展会给两国人民带来很多好处。
伊通社（IRNA）大不里士7月13日报道：中华人民共和国驻德黑兰大使强调中国与伊朗的全面关系发展并表示：须加强德黑兰与北京之间的战略关系。
伊朗官方通讯社（IRNA）：周六，中国驻伊朗大使丛培武会见东阿塞拜疆省代理省长。他表示，尽管存在诸多问题和挑战，但伊朗和中国的关系可以日渐加强，两国应加强战略关系和互信。
他说，中国国家主席向伊朗当选总统的贺电中强调了这一重要问题。丛培武大使在谈到中国与伊朗伊斯兰共和国长达25年的经贸协议时表示：该协议是两国从各方面加强战略关系的良好契机。
他继续说道，伊中关系是建立在双赢基础上的，这种关系的建立和发展会给两国人民带来很多好处。
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