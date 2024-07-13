中国驻伊朗大使：需加强德黑兰与北京的战略关系

伊朗官方通讯社（IRNA）：周六，中国驻伊朗大使丛培武会见东阿塞拜疆省代理省长。他表示，尽管存在诸多问题和挑战，但伊朗和中国的关系可以日渐加强，两国应加强战略关系和互信。

他说，中国国家主席向伊朗当选总统的贺电中强调了这一重要问题。丛培武大使在谈到中国与伊朗伊斯兰共和国长达25年的经贸协议时表示：该协议是两国从各方面加强战略关系的良好契机。

他继续说道，伊中关系是建立在双赢基础上的，这种关系的建立和发展会给两国人民带来很多好处。