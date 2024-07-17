伊朗代理外交部长：黎巴嫩定将成为犹太复国主义政权毫无退路的地狱

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗代理外交部长阿里·巴盖里当地时间周二下午在会见俄罗斯外长拉夫罗夫后表示，伊朗和俄罗斯是关系非常密切的两个邻国。因此，无论是双边问题，还是地区和国际层面两国关注的问题，双方都需要进行对话、互动和磋商。

伊朗代理外交部长指出：在此次会议中，我们首先讨论了双边关系特别是两国经济领域关系的最新状况，而后探讨了两国在地区关注的问题和重要国际问题，特别是犹太复国主义政权在加沙的犯罪和种族灭绝问题，以及如何尽快、无条件地制止犹太复国主义占领政权在加沙的种族灭绝和持续犯罪。

巴盖里补充道：俄罗斯外长支持伊朗伊斯兰共和国周二的安理会会议上就多边主义发表的看法，我们周三还将参加安理会关于巴勒斯坦问题的会议，并详细解释伊朗伊斯兰共和国对当今世界最重要问题和犹太复国主义政权在加沙犯下罪行的立场。

伊朗伊斯兰共和国代理外交部长在回答有关犹太复国主义政权和黎巴嫩真主党之间的紧张关系、犹太复国主义政权威胁对黎巴嫩发动大规模袭击以及伊朗伊斯兰共和国在这方面的反应等问题表示：经验证明，犹太复国主义犯罪政权在该地区制造的紧张局势越严重，犯下的罪行越多，他们陷入的危险就越严重。

巴盖里强调，如果犹太复国主义政权袭击黎巴嫩，真主党将让犹太复国主义政权再次尝到2000年和2006年该政权历史性失败的滋味。因此，黎巴嫩定将成为犹太复国主义政权毫无退路的地狱。

伊朗伊斯兰共和国代理外交部长补充道，犹太复国主义政权不仅无法通过将战争扩大到该地区其他国家来弥补其在加沙的失败，反而会让自己陷入更严重风险的泥潭。