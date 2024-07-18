巴勒斯坦驻联合国大使：以色列的罪行是历史上罪证被记录最多的种族灭绝

据伊通社（IRNA）周三晚间援引半岛电视台报道，曼苏尔在联合国安理会中东问题会议上表示，加沙正在发生的事情被认为是历史上罪证被记录最多的种族灭绝事件。世界什么时候才能谴责这些罪行并停止其连续不断的进攻？

他质问安理会为何以色列继续违反国际法和准则，却没有采取任何有效行动来预防和制止犹太复国主义政权的罪行？

曼苏尔强调，不执行的法律有什么作用呢？当犹太复国主义政权九个月来一直轰炸加沙房屋、医院、学校甚至联合国避难所，现在还故意瞄准安置流离失所平民的帐篷区时，这些法律有什么意义？