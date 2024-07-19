犹太复国主义部长：加沙战争将持续数年

据伊通社（IRNA）周四援引犹太复国主义媒体 Maariv 报道，犹太复国主义政权文化和体育部长米基·佐哈尔表示：目前，组建调查委员会来调查以色列在2023年10月7日“阿克萨洪水”行动中失败的罪魁祸首是一种不负责任的行为。

最近，他在谈到犹太复国主义政权右翼联盟的崩溃时表示，该联盟正在我们眼前日渐崩溃。

佐哈尔补充道：如果提前举行选举，我们将没有机会获胜，我们将不得不退出权力的舞台多年。

他最近还承认，经过9个月多条战线的战争，我们必须承认，以色列已经失去了威慑力。