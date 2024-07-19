伊朗代理外交部长批评美国在伊朗核谈判及以色列袭击加沙方面的表现

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国代理外交部长阿里·巴盖里于当地时间周四在纽约接受记者采访时表示，该地区当前的局势中，犹太复国主义政权的犯罪和种族灭绝仍在继续，而且在某些时候，这种犯罪变得愈加严重。

伊朗代理外交部长补充道，另外一个问题是犹太复国主义占领政权对黎巴嫩构成的威胁。最近一段时间，该政权不时对黎巴嫩发出威胁，宣布有可能针对黎巴嫩开展军事行动。因此，该地区的局势正处于如此特殊和敏感条件之时，联合国安理会就巴勒斯坦问题召开会议。由于巴勒斯坦、威胁黎巴嫩等问题的重要性，以及伊朗伊斯兰共和国是一个在该地区及其事态发展发挥有效和重要作用的国家，因此我方决定参加本次联合国安理会会议。

他补充道：在联合国安理会会议上，伊朗伊斯兰共和国提出了一些重要观点，包括必须迫使犹太复国主义政权立即无条件结束加沙种族灭绝和犯罪行为，犹太复国主义政权对黎巴嫩的大规模战争是一个战略错误，这不仅不有利于犹太复国主义政权，也必将使其置于严重的危险之中。

伊朗代理外交部长指出：伊方在这次会议上强调，犹太复国主义占领政权几乎每小时都会导致20名受压迫的巴勒斯坦人伤亡，世界不应在这种犯罪面前保持沉默和被动接受，否则这种犯罪将成为常态，因为犹太复国主义政权的政策就是让这种犯罪正常化，因为其本质就是犯罪，他们想让这些犯罪在世界舆论面前变得正常。

他还表示，参加本次会议的其他国家都强调，无论如何，应使用一切能力和方法迫使犹太复国主义政权停止在加沙的犯罪和种族灭绝。