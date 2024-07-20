美媒承认：近期特拉维夫无人机枪击事件显示抵抗轴心取得重大进展

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，《纽约时报》声称，袭击特拉维夫的无人机似乎是伊朗制造的"萨马德 3"。
该报还写道，该无人机被涂成深色，以逃避防御系统，并且配备了比 "萨马德 3"更大的油箱和发动机，这使得它能够飞往特拉维夫。
伊朗官方通讯社（IRNA）：7 月19 日周五早些时候，也门武装部队使用一种名为“雅法”的新型无人机袭击了巴勒斯坦被占领土特拉维夫市，造成一名犹太复国主义者死亡、八人受伤。
进入特拉维夫领空后，这架无人机瞄准了美国大使馆附近的一栋建筑物。
伊通社（IRNA）德黑兰7月20日报道：《纽约时报》在一篇关于也门武装部队于周五凌晨对特拉维夫发动无人机袭击的报道中援引军事专家的话写道，这架无人机的枪击事件表明，抵抗轴心在军事、导弹装备建设和应用方面取得的重大进展。
据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，《纽约时报》声称，袭击特拉维夫的无人机似乎是伊朗制造的"萨马德 3"。
该报还写道，该无人机被涂成深色，以逃避防御系统，并且配备了比 "萨马德 3"更大的油箱和发动机，这使得它能够飞往特拉维夫。
伊朗官方通讯社（IRNA）：7 月19 日周五早些时候，也门武装部队使用一种名为“雅法”的新型无人机袭击了巴勒斯坦被占领土特拉维夫市，造成一名犹太复国主义者死亡、八人受伤。
进入特拉维夫领空后，这架无人机瞄准了美国大使馆附近的一栋建筑物。
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