美媒承认：近期特拉维夫无人机枪击事件显示抵抗轴心取得重大进展

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，《纽约时报》声称，袭击特拉维夫的无人机似乎是伊朗制造的"萨马德 3"。

该报还写道，该无人机被涂成深色，以逃避防御系统，并且配备了比 "萨马德 3"更大的油箱和发动机，这使得它能够飞往特拉维夫。

伊朗官方通讯社（IRNA）：7 月19 日周五早些时候，也门武装部队使用一种名为“雅法”的新型无人机袭击了巴勒斯坦被占领土特拉维夫市，造成一名犹太复国主义者死亡、八人受伤。

进入特拉维夫领空后，这架无人机瞄准了美国大使馆附近的一栋建筑物。