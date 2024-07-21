德尔戈沙花园，设拉子；伊朗花园的典范

伊朗官方通讯社（IRNA）: 伊朗花园的结构和设计独特：它位于水道之上，周围有高墙，内有夏季府邸花园和水池。这三个特征是伊朗花园的特色。事实上，欧洲游客在参观完伊朗花园后，用“波斯花园”这个名字来形容它。

伊朗花园与渡槽的历史息息相关。而温室则安置在花园中，其结构和设计独特。第一个伊朗花园建在渡槽的出口路线上。

伊朗帕萨尔加德花园被认为是这些花园建筑的起源。科罗什·卡比尔是伊朗亲自下令创建帕萨尔加德花园的第一人。因此，设拉子市拥有适合打造花园的气候和土地，是一座拥有多样而美丽的伊朗花园的城市。

德尔戈沙花园也被认为是伊朗历史悠久的花园之一，也是位于设拉子东北部的法尔斯省的旅游胜地。

德尔戈沙花园的发展历史可以追溯到伊斯兰教和萨珊王朝之前的时代。这个花园位于 Kohandej 附近。

提到的花园也是萨法维时代重要的休闲花园之一，在欧洲游客的照片中也曾出现过。另外，在帖木儿时期，戈尔卡尼正处于最好的状态，也处于鼎盛时期，以至于帖木儿看到了它，并下令在撒马尔罕建造了一座同名花园。

德尔戈沙花园在阿夫沙里时期也很繁荣。其最糟糕的状况与纳德沙阿夫沙尔统治时期和赞迪耶王朝开始时期有关，该王朝遭受了很大的破坏，当然在卡里姆汗赞德时期又再次复兴。这个花园里的一些建筑属于卡扎尔时代。

Delgosha花园面积7.5公顷，其中最常见的树是橙子。五月的花园里有美丽的花朵和橙子春天的浓郁香气，气氛非常宜人。

花园中央的宅邸可以追溯到赞迪耶时期，采用萨珊王朝比沙普尔宫殿的建筑风格建造。这座三层楼的宅邸两侧各有两个入口门，并包括一个带四个王座的大厅。

面向水池的中层有一个巨大的门廊，有两根柱子，门廊周围用纳斯塔利克体书写了舒里德（萨法维时代设拉子诗人）的诗歌。

带有美丽灰泥的木制天花板以及镜子作品和油画为这座豪宅增添了美丽。另外，大楼前的大石池也引人注目。花园的水也来自萨阿迪墓的渡槽泉水。此外，伊朗第一座Kolah Ferangi豪宅的建造也被记录在这个花园中。

该花园于 2002 年在国家登记册上注册，编号为 912，现归设拉子市所有。

德尔戈沙收藏馆，您将看到一系列历史作品和旧物品，包括硬币、邮票、衣服、地图、自行车和火柴。另外，博物馆的一部分还陈列着50台旧收音机的藏品，对于那些对旧物感兴趣的人和收藏家来说，这不失为一次有趣的体验。

尽管有橘子树，但参观德尔戈沙花园的最佳时间是春天，尤其是五月。此时，园内弥漫着橘子春香，春日美景让每一个游人心旷神怡。然而，德尔戈沙花园在每个季节都有其魅力，并且由于宅邸有顶棚空间的存在，即使在寒冷的季节也可以参观。