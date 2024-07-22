中国驻伊朗大使：尽管面临外部挑战 我们仍将落实全面战略文件

伊朗官方通讯社（IRNA）：中国驻伊朗大使丛培武在会见近期前往中国青海省的伊朗媒体代表团时表示，据官方统计，今年上半年，中国国内生产总值61.7兆，较去年同期同比增长5%，国际货币基金组织、世界银行等国际机构纷纷上调中国经济增长预期，对中国经济前景充满信心。

大使丛培武在谈到中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议时说，这次会议将以改革为中心内容召开，再次发出高举改革旗帜的信号。事实上，这次会议是在中国国际形势环境复杂、改革发展任务繁重的背景下召开的。

丛培武进一步表示，习近平主席多次强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

驻伊朗大使在谈到伊朗与中国签署全面合作文件时表示：中国国家主席在向伊朗当选总统的贺电中明确表示愿意与伊朗合作深化两国全面伙伴关系。伊朗当选总统在表示欢迎的同时，阐述了伊朗的外交政策，并强调珍视伊中传统友谊。

中国驻德黑兰大使丛培武指出，25年全面合作计划对两国关系发挥着积极作用，并表示，习近平主席在贺电中提到高度重视中伊关系发展，愿共同努力，引领中伊全面战略伙伴关系向纵深推进。

他表示，今后实施这一计划，要把双方已有的项目落实好，并表示，要继续在“一带一路”框架下开展合作。另外，途径德黑兰的从中国到欧洲的列车已首次出发，而这也是该列车今天首次进入德黑兰。

中国驻德黑兰大使也表示：‘’希望这种合作能够继续下去，一些合作也将展开。比如，我们欢迎伊朗优质农产品进入中国，去年我们还为伊朗农产品进口开辟了绿色通道。‘’

驻伊朗大使在回答有关伊朗与中国的经济关系及其与理想水平的距离时表示：我认为我们正在见证两国商业和经济合作的发展进程良好。中国连续多年成为伊朗第一大贸易伙伴，也是伊朗最重要的出口目的国之一。

他补充道：‘’事实上，中国与伊朗的贸易额大于伊朗与所有欧洲国家的贸易额。伊朗参加中国展会也创历史新高，中国大型企业积极参加伊朗的石油、汽车零部件等各类展会。‘’

丛培武表示，两国贸易合作还有提升空间，中国中央委员会第三次会议是关于中国式现代化的会议，我认为将会为两国合作发展带来更多机遇。中国的发展会为两国合作创造新动力。

这位中国外交官指出：中国企业愿意到伊朗投资，但希望有一个透明、稳定的投资环境。这些企业在伊朗的存在不仅是为了中国的利益，同样也是为了伊朗的利益。