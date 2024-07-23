近东救济工程处谴责犹太复国主义政权下令从汗尤尼斯市撤出巴勒斯坦平民

据伊通社（IRNA）周二上午援引半岛电视台报道，近东救济工程处在一份声明中表示，以色列占领军周一早些时候发布的命令意味着加沙地带疲惫不堪的居民将遭受更多痛苦和流离失所。

近东救济工程处在声明中补充道，犹太复国主义政权的这一决定影响了汗尤尼斯约40万人的生活，被迫逃离的巴勒斯坦平民将无处可去。

周一，以色列犯罪军队在汗尤尼斯东部发动了新的地面行动。

据最新统计，自2023年10月7日以来，犹太复国主义敌人针对加沙地带不同地区的侵略已造成3.9万名巴勒斯坦平民丧生，89,818人受伤。