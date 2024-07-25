伊斯兰革命最高领袖探望侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、穆萨维、贾拉达蒂和扎马尼亚烈士陵墓

据伊通社（IRNA）援引阿亚图拉哈梅内伊作品保存和出版办公室报道，伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊前往德黑兰南部雷伊市，他在阿卜杜勒·阿齐姆胡斯尼圣陵探望伊朗已故外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、伊朗已故总统阿亚图拉·莱希安全部队指挥官赛义德·迈赫迪·穆萨维少将、犹太复国主义政权袭击伊朗驻叙利亚大使馆时穆罕默德·礼萨·扎赫迪少将的同伴之一及保卫圣地和抵抗阵线烈士赛义德·迈赫迪·贾拉达蒂以及卡西姆·苏莱曼尼将军在巴格达机场的保镖瓦希德·扎马尼亚众位烈士的陵墓。