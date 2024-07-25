据伊通社（IRNA）援引阿亚图拉哈梅内伊作品保存和出版办公室报道，伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊前往德黑兰南部雷伊市，他在阿卜杜勒·阿齐姆胡斯尼圣陵探望伊朗已故外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、伊朗已故总统阿亚图拉·莱希安全部队指挥官赛义德·迈赫迪·穆萨维少将、犹太复国主义政权袭击伊朗驻叙利亚大使馆时穆罕默德·礼萨·扎赫迪少将的同伴之一及保卫圣地和抵抗阵线烈士赛义德·迈赫迪·贾拉达蒂以及卡西姆·苏莱曼尼将军在巴格达机场的保镖瓦希德·扎马尼亚众位烈士的陵墓。
伊斯兰革命最高领袖探望侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、穆萨维、贾拉达蒂和扎马尼亚烈士陵墓
2024年7月25日 16:22
News ID: 85548912
伊通社（IRNA）德黑兰7月25日报道：伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊探望伊朗已故外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、伊朗已故总统莱希安全部队指挥官赛义德·迈赫迪·穆萨维少将、犹太复国主义政权袭击伊朗驻叙利亚大使馆时穆罕默德·礼萨·扎赫迪少将的同伴之一及保卫圣地和抵抗阵线烈士赛义德·迈赫迪·贾拉达蒂以及卡西姆·苏莱曼尼将军在巴格达机场的保镖瓦希德·扎马尼亚众位烈士的陵墓。
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