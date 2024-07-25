伊朗司法机构：强调扩大人权和司法合作以对抗美国单边主义

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗司法副总监兼人权委员会秘书长卡泽姆·加里布阿巴迪在会见中国驻德黑兰大使丛培武时表示，伊朗伊斯兰共和国与中国有着悠久的合作历史，两国独立自主，反对单边主义、制裁和武力威胁等措施，并反对将人权用于政治和工具性目的。

加里布巴迪赞赏中国政府在国际舞台上的各领域采取的独立立场，并表示，中国始终在重大全球问题上发挥着重要影响，采取符合独立国家和发展中国家利益的立场，并在世界一些地区的外交和经济领域建立适当的能力。

伊朗伊斯兰共和国不限制同中国发展双边关系，而且在各领域加强和发展合作的能力很强。

司法副总监兼人权委员会秘书长强调：我们有责任向世界揭露美国和西方政府在人权领域的双重做法和歧视性标准。伊朗和中国在双边和国际层面的人权领域有着良好的合作，双方决心对抗这一领域的政治和歧视性做法。

他将两国关系描述为战略性关系，并指出当选总统就发展对华关系的特殊重要性，并强调，中国在司法建设领域成绩斐然，在人权问题上与伊拥有广泛共识，伊方愿同中方加强交流合作、互学互鉴。

中国驻伊朗大使在阐明伊朗和中国在许多国际问题上的共同立场时称，两国关系是战略性关系，并强调两国在这方面制定全面战略规划的重要性。

大使丛培武介绍了党的二十届三中全会情况，重点宣介中国人权事业和司法建设成就，表示中方愿同伊方加强两国在人权和司法领域的合作，进一步丰富中伊全面战略伙伴关系内涵。