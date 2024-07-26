伊朗常驻联合国代表就以色列在奥运会期间针对德黑兰提出指控的反应

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国常驻联合国代表在回应以色列针对德黑兰的指控时表示：“恐怖行为在抵抗运动的逻辑中没有任何立足之地。谎言和欺骗不会改变原告和被告的地位。”

路透社在一篇报道中提到以色列向法国发出警告称伊朗或抵抗运动可能在奥运会期间进行破坏活动。

以色列外交部长周四在致法国外长的一封信中继续提出一些反伊朗主张并警告称，伊朗可能支持在巴黎奥运会期间针对以色列运动员和游客的计划。

第33届夏季奥运会将于7月26日至8月11日在法国巴黎举行。