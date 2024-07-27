加沙地带八所联合国学校遭以色列空袭

据伊通社（IRNA）援引阿拉伯电视台报道，近东救济工程处此前曾宣布，自加沙战争爆发以来，该机构约70%的学校已成为犹太复国主义占领军袭击的目标。



联合国巴勒斯坦难民救济和工程处强调，自战争爆发以来，已有539名巴勒斯坦难民因加沙地带该机构附属学校和中心的爆炸事件而丧生。



近东救济工程处提到加沙230万人口时宣布，由于犹太复国主义政权的罪行，十分之九的加沙居民被迫流离失所。



伊朗官方通讯社（IRNA）：据加沙巴勒斯坦卫生部最新统计，自10月7日以来，犹太复国主义政权军队对加沙地带的袭击造成39,175名巴勒斯坦人丧生、90,403人受伤。加沙地带仍有超过1万人被掩埋在废墟下或失踪。