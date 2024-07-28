巴盖里强调伊朗和中国领导人及政府促进合作的共同意愿

伊朗官方通讯社（IRNA）：中国驻德黑兰大使丛培武会见伊朗代理外交部长阿里·巴盖里。 双方讨论了双边关系的最新发展以及地区和国际合作领域的重要问题。

在这次会议上，代理外交部长巴盖里指出了伊朗伊斯兰共和国和中华人民共和国之间广泛的合作能力，并强调了两国领导人和政府推进合作的共同意愿。

他表示，伊朗和中国作为上合组织和金砖国家集团等国际舞台上两个有影响力的参与者，可以作为推动两国发展合作的补充。中国的发展将惠及包括伊朗在内的全世界人民。伊方高度重视发展对华关系，愿进一步深化同中方合作，实现互利共赢。

此次会面，巴盖里积极评价中方对加沙事态发展的立场和看法，并强调加强磋商，尽快无条件制止犹太复国主义政权的犯罪和种族灭绝行径。

中华人民共和国驻德黑兰大使还介绍了中共第二十届中央常务委员会第三次会议和日前在北京举行的巴勒斯坦十四个派别和解对话的情况。

丛培武认为，近年来，中伊全面战略伙伴关系不断深化，两国各领域交流合作稳步推进。在两国最高领导人达成共识的背景下，两国政治互信是合作的坚实基础，并强调了中国政府实施全面合作计划的意愿。中国将进一步全面深化改革、推进中国式现代化，这将为中伊关系带来新的发展机遇。

他还提到了中国国家主席向伊朗当选总统发来的贺电，并强调了中方推动双边协议、推动多边合作的决心。他补充说，中国高级代表团将参加伊朗伊斯兰共和国当选总统的宣誓就职仪式。