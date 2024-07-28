以色列目击者：迈季代勒沙姆斯爆炸原因是以色列的防御导弹

阿拉伯电视台记者报道称，迈季代勒沙姆斯镇爆炸现场的多位目击者告诉他，以色列防空系统是造成此次严重爆炸的原因。

他们表示，他们亲眼看到铁穹系统从“谢赫山”高空发射，防御导弹正好落在足球场上。

阿拉伯电视台记者强调，迈季代勒沙姆斯镇的居民并不相信以色列当局就真主党对此次袭击负责的声称。

以色列一名救援士兵还告诉阿拉伯电视台记者，几名目击者认为以色列防御导弹和铁穹系统是导致爆炸的原因。

这位以色列救援人员因害怕被捕而拒绝接受采访，并称他的言论将导致他入狱。