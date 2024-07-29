委内瑞拉面临威胁和制裁的激烈选举场面表明该国的民主制度化

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人纳赛尔·卡纳尼在其社交网络的账户上，祝贺委内瑞拉总统选举成功举行和尼古拉斯·马杜罗获胜。

卡纳尼在这方面表示，伊方向委内瑞拉人民和政府以及该国当选总统，祝贺选举成功的举行。

他补充道，委内瑞拉的选举尽管面临一些残酷的威胁和制裁，但此次选举在该国人民的广泛参与和数百名国际观察员的监督下成功举行，这表明该国的民主制度化。

伊朗外交部门发言人指出，伊朗伊斯兰共和国重申对委内瑞拉玻利瓦尔共和国的支持和声援，以推进该国发展计划并加强双边合作。