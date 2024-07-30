伊朗国家珠宝博物馆，珍贵的历史瑰宝

伊朗国家珠宝博物馆是一个无与伦比且极为珍贵的宝藏，展示了世界上最精美的珠宝，其真正的价值至今无人能准确估算。这座令人惊叹的博物馆不仅具有巨大的物质价值，还蕴藏着悠久的历史、文化以及这片土地上才华横溢的艺术家的创意。

国家珠宝博物馆，珍贵的历史瑰宝

国家珠宝博物馆被认为是德黑兰最具吸引力的旅游景点之一，它以国家财政部的名义保存和维护着一系列珍贵的皇家珠宝。

如今伊朗国家珠宝博物馆中现存的独特而珍贵的宝石，代表了这片土地古代历史与艺术的集合。

该博物馆展出的珍贵珠宝可以追溯到萨法维时期。因为在此之前，伊朗并没有采取任何措施来收集和保护珠宝和观赏石。

从伊历 907 年至 1148 年左右，萨法维王朝的统治者在政府专家的帮助下开始收集珍贵的宝石和珠宝。

其中一些珍贵的宝石是从印度、奥斯曼帝国以及意大利、法国等欧洲国家的市场上购买的，并转移到伊斯法罕（当时的政府首都）。

在马哈茂德·阿富汗入侵伊朗，结束萨法维国王侯赛因的统治后，国家宝藏被阿富汗入侵者掠夺和分散。当塔赫马萨布二世在纳迪尔的陪同下抵达伊斯法罕时，其中一些珠宝落入了纳迪尔之手，从而阻止了它们离开伊朗。为了追回其他流向印度的珠宝，纳迪尔还写信给印度法院，但没有得到积极的回应。

伊历 1158 年，纳迪尔征战印度后，穆罕默德·沙阿将部分珠宝和国库财产交还给他，然后他带回了伊朗。纳迪尔沙阿夫沙尔将其中一些财产和珠宝赠送给了邻国的统治者，将一部分分给他的军队，另一部分赠送给伊玛目礼萨（愿他安息）。纳迪尔被谋杀后，他的金库被一位名叫艾哈迈德·贝·阿富汗·阿卜杜里的将军洗劫一空，其中一些珍贵的宝石，如著名的“光之山”钻石，被带出了伊朗。

国家珠宝博物馆，珍贵的历史瑰宝

在卡扎尔时代，通过收集、记录和制作新的珠宝，伊朗国宝的收藏规模不断扩大。基亚尼皇冠、纳德尔宝座、珠宝球和孔雀宝座（太阳宝座）等，都是镶嵌珠宝的独特的作品，内沙布尔绿松石和波斯湾珍珠也逐渐加入了这一珍贵的收藏中。

这些皇家珠宝和精美的宝石在卡扎尔时期被存放在古勒斯坦宫，在巴列维一世时期被保存在大理石宫的地下室。 1937年，国家银行大楼竣工后，皇家珠宝被转移到伊朗国家银行，并作为货币和国家货币的担保。

国家珠宝博物馆于 1955年建成，并于1959年随着中央银行的成立而对外开放，并可供银行金库使用。如今，伊朗的国家珠宝受到伊朗伊斯兰共和国中央银行的保护，并作为国家债务的担保。这一精美而独特的收藏展示了许多萨非王朝、阿夫沙里耶王朝、卡扎里耶王朝和巴列维王朝的珠宝。

国家珠宝博物馆规划图

珠宝、宝石不仅被视为国家财富的支撑，而且具有很高的观赏价值。因此，为它们提供一个安全、美丽的环境与保护它们同样重要。

如今，国家珠宝博物馆被视为伊朗最著名和重要的旅游景点之一，也是德黑兰最有吸引力的旅游景点之一。