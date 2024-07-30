伊朗当选总统：伊朗支持巴勒斯坦自由事业的立场不会随着政府的更迭而改变

伊朗官方通讯社（IRNA）：7月29日周一，马苏德·佩泽希齐扬在会见前往伊朗参加第14届总统就职典礼的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(杰哈德)秘书长齐亚德·纳哈拉时，认为这次会面对于那些试图让伊朗和抵抗组织，特别是巴勒斯坦兄弟和圣战者之间拉开距离的人们传递了一个重要信息。

伊朗当选总统佩泽希齐扬表示，伊朗伊斯兰共和国支持包括巴勒斯坦民族在内的受压迫者事业，解放巴勒斯坦理想的政策也不会随着政府的更迭而改变，并表示：“没有任何因素可以阻止我们朝这个方向努力的意愿。”

佩泽希齐扬强调要做出更多努力，在伊斯兰国家之间建立和谐，并向犹太复国主义政权施加更大压力，以制止其在加沙的犯罪和杀戮。他表示，在新政府中，伊朗伊斯兰共和国也将尽力解释犹太复国主义政权的罪行，并与所有独立和热爱自由的国家推进反对该犯罪政权的外交，不让我们的巴勒斯坦兄弟姐妹们独自对抗该种族隔离政权的反人类罪行。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(杰哈德)秘书长表示，您在担任伊朗伊斯兰共和国总统的头几天与巴勒斯坦抵抗组织领导人的会面，向该地区和整个世界传递了一个重要信息，并补充道，如今，生活在加沙的受压迫巴勒斯坦人站在反抗帝国主义及其在该地区代表即犹太复国主义政权暴行的最前线，伊朗支持抵抗运动的立场对于维持他们的反抗精神具有重要影响。

齐亚德·纳哈拉表示，巴勒斯坦人民永远不会忘记伊朗的支持。他补充道，今天，所有向加沙人民运送援助甚至食物和药品的路线都已被关闭，但所有向犹太复国主义犯罪政权运送各种援助，包括设备和武器路线都在开放，然而巴勒斯坦人民和圣战者的顽强抵抗却出乎所有人的意料。