伊朗最高领袖：亵渎先知尔萨（耶稣）的行为应受谴责

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰革命最高领袖昨日早晨（周二）在与亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬及其代表团的会晤中指出，伊朗伊斯兰共和国明确且稳定的政策是与邻国，特别是亚美尼亚扩大关系。他强调：我们坚定发展与亚美尼亚的关系，并且两国间的合作将根据既定利益而无需考虑其他国家的政策，我们将继续坚定推进两国关系。

革命最高领袖哈梅内伊在会晤中感谢亚美尼亚总理出席伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬的宣誓仪式及伊朗烈士总统莱希的追悼仪式，并强调了维护亚美尼亚领土完整的重要性。他表示，伊朗伊斯兰共和国认为扎姆古尔（Zangzur）的路径对亚美尼亚不利，并坚持这一立场。

阿亚图拉哈梅内伊在会晤中强调，外来人不应限制国家与邻国的关系，并补充道，国家的安全和利益要依靠自身和亲近的友邻国家，而一些距离遥远且非要干涉别国事务的政府，终会受伤。

革命最高领袖还指出了伊朗人民与亚美尼亚人之间的良好关系，并指出：伊朗的亚美尼亚人在两伊战争期间发挥了巨大作用，我个人至今已拜访了许多亚美尼亚人的家。

革命最高领袖进一步指出，尊重先知耶稣（愿他安息）是穆斯林团体之间的共识，并称：“我们认为，亵渎包括耶稣在内的宗教伟人的行为应该受到谴责。”

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬对两国日益扩大的关系表示满意并称与伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬的对话具有建设性和积极性。他表示，亚美尼亚多次声明不接受在其境内任何跨区域的路径。

帕希尼扬称，伊朗和亚美尼亚的关系是战略性的，对两国关系的扩展和多样化表示满意，并认为继续这一进程十分重要。